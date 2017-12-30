Pakistan’da sevdiği erkekle evlendiği için köydeki erkeklerin olayı kabul etmemesi üzerine verilen talimatla erkeklerin toplu tecavüzüne uğradı.

Pakistan’da kendi sevdiği ve tercih ettiği erkekle evlenmek isteyen bir kadın hayatının kabusunu yaşadı. Kadının verdiği karar sonrasında köydeki ileri gelenlerin verdiği talimat ile köydeki erkeklerin toplu tecavüzüne uğradı.

KÖYÜNDE TOPLU TECAVÜZE UĞRADI

Pakistan’ın Hindistan sınırı yakınında mide bulandıran bir olay meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede yer alan küçük bir köyde 19 yaşında olan bir kadın yaklaşık 2 ay önce sevdiği ve kendi istediği bir erkek ile evlilik gerçekleştirdi. Fakat bölgenin geleneklerine göre, kadının kendi seçtiği erkek ile evlenmesi kabul edilemez bir durumdur. Kadının bu gelenekleri çiğnemesi ve kendi istediği erkekle evlenmesi köyün iler gelenleri tarafından kabul edilmedi ve genç kadın babası tarafından köyde tören düzenlenecek bahanesi ile köye getirildi. Kadın köye geldiğinde ise yine köyün ileri gelen isimlerinin verdiği karar ve talimatla alıkonulan kadın toplu tecavüze uğradı.

YEREL POLİS HAREKETE GEÇTİ

İsmi açıklanmayan kadın, kendi imkanları ile alıkonulduğu köyünden kaçmayı başardı ve olayı yerel polise şikayet etti. Polis olay üzerine harekete geçerek kadının iki erkek kardeşi de dahil olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı. Kadına toplu tecavüz edenler arasında kardeşlerinin de yer alıp almadığı araştırılıyor.