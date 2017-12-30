Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden bu güne kadar kolundan iç çıkarmadığı saatin hikayesini ilk defa açıkladı. Saatin Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel tasarlandığı öğrenilirken kadranındaki 15 Temmuz logosu da dikkatli gözlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 5 aydır kolundan neredeyse hiç çıkarmadığı ve zamanı takip ettiği saatinin hikayesini ilk defa paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için öze olarak tasarlandığı öğrenilen 15 Temmuz logolu saatin Cumhurbaşkanı Erdoğan için manevi değeri oldukça büyük.

15 TEMMUZ YILDÖNÜMÜNDEN İTİBAREN KOLUNDAN HİÇ ÖIKARMADI

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü itibari ile kolundan hiç çıkarmadığı özel saat Cumhurbaşkanı Erdoğan için oldukça kıymetli. Saatin 6 çizgisinin üstünde yer alan bölümde 15 Temmuz logosu olduğu dikkatli gözlerden kaçmazken hemen arkasında da ‘Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifadesi yer alıyor. Yaklaşık 5 aydır kolundan hiç çıkarmadığı bu saatçelik kordona sahip beyaz kadranlı bir saat.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUDA YER ALIYOR

Erdoğan’ın sol kolunda taşıdığı ve zamanı buradan takip ettiği saatin üzerinde 15 Temmuz logosunun yanı sıra hemen üst kısmında Cumhurbaşkanlığı forsu da yer alıyor. Saatin çok pahalı bir markadan olmadığı ve orta sınıf bir saat olduğu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel olarak tasarlandığı ve manevi değerinin oldukça büyük olduğu öğrenildi. Ayrıyeten saatin arka tarafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının da yer aldığı öğrenildi.