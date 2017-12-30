﻿ Son Dakika! Kuzey Irak’ta PKK Saldırısı: Yaralı Askerler Var

Son Dakika! Kuzey Irak’ta PKK Saldırısı: Yaralı Askerler Var

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Irak’ın Kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin yaralandığı belirtildi. TSK, saldırı sonrasında Türk jetlerinin anında karşılık verdiği ve PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı sonrasında 4’e yakın teröristin öldürüldüğünü açıkladı. İşte detaylar…

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Kuzey Irak’ta PKK Saldırısı: Yaralı Askerler Var
Son Dakika! Kuzey Irak’ta PKK Saldırısı: Yaralı Askerler Var
Son Dakika! Kuzey Irak’ta PKK Saldırısı: Yaralı Askerler Var Tarih: 2017-12-30 Saat: 16:16:40
Güncelleme : 2017-12-30 16:16:40

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Irak’ın Kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin yaralandığı belirtildi. TSK, saldırı sonrasında Türk jetlerinin anında karşılık verdiği ve PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı sonrasında 4’e yakın teröristin öldürüldüğünü açıkladı. İşte detaylar…

Irak’ın Kuzeyinde, PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 3 askerin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrasında TSK’dan yapılan açıklamada, 3 askerin PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaralandığı ve saldırı sonucunda Türk jetlerinin bölgeye gelerek saldırıya karşılık verdiği ve 4’e yakın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

YARALI ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın Kuzeyinde 29 Aralık 2017 günü PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silah ve roketatarla düzenlenen saldırı sonucunda 3 askerin yaralandığını ve yaralı askerlerin bölgeye gelen helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralı askerlerin sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmezken yapılan bir diğer açıklamada, saldırı sonrasında Türk jetleri tarafından PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda yaklaşık 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. 

‘TERÖRLE MÜCADELEYE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEKTİR’

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleye Türk halkının da verdiği tam destekle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

 

Son dakika Kuzey Irak PKK Terörist Saldırı Yaralı askerler Kaç asker yaralı TSK Açıklama
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küslük Bitti! Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu 25 Yıl Sonra Barıştı
Küslük Bitti! Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu 25 Yıl Sonra Barıştı
Sanat Camiasının Tanındık Yüzüydü! Ünlü Klip Yönetmeni Hayatını Kaybetti
Sanat Camiasının Tanındık Yüzüydü! Ünlü Klip Yönetmeni Hayatını Kaybetti