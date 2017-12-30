Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Irak’ın Kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin yaralandığı belirtildi. TSK, saldırı sonrasında Türk jetlerinin anında karşılık verdiği ve PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı sonrasında 4’e yakın teröristin öldürüldüğünü açıkladı. İşte detaylar…

Irak’ın Kuzeyinde, PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 3 askerin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrasında TSK’dan yapılan açıklamada, 3 askerin PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaralandığı ve saldırı sonucunda Türk jetlerinin bölgeye gelerek saldırıya karşılık verdiği ve 4’e yakın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

YARALI ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın Kuzeyinde 29 Aralık 2017 günü PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silah ve roketatarla düzenlenen saldırı sonucunda 3 askerin yaralandığını ve yaralı askerlerin bölgeye gelen helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralı askerlerin sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmezken yapılan bir diğer açıklamada, saldırı sonrasında Türk jetleri tarafından PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda yaklaşık 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

‘TERÖRLE MÜCADELEYE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEKTİR’

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleye Türk halkının da verdiği tam destekle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceğini ifade etti.