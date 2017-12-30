Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kuruluşundan bu yana dava arkadaşım dediği eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni çıkarılan KHK kararına eleştirisinin ardından, ‘Bizim dava arkadaşlarımız neden Bay Kemal’in kayığında? Husumet kervanına katılanlara yazıklar olsun.’ şeklinde ifadelerle Gül’e tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son çıkarılan KHK kararına sert şekilde eleştiri yapan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yanıt verdi. Günlerdir tartışmaları süren KHK yorumuyla ilgili Erdoğan’dan beklenen cevap geldi ve Erdoğan, bizim dava arkadaşlarımız neden Bay Kemal’in kayığında şeklinde bir soruyla giriş yaptığı ifadelerinde, bu husumet kervanına katılan ve zil takıp oynamalarına vesile olanlara yazıklar olsun diyerek Gül’e üşüt kapalı yüklendi.

‘BEKLEMEDİĞİMİZ GELİŞMELER BİZİ ŞAŞIRTTI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı ve AK Parti kurucuları arasında yer alan ‘dava arkadaşım’ dediği Abdullah Gül’ün yeni çıkarılan KHK’ya tepki göstermesi üzerine, bazı gelişmeler bizi şaşırttı dedi. Yazıklar olsun sözleri ile açıklamalarına devam eden Erdoğan, ‘Nasıl oluyor da bir an da Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz?’ sorusunu sordu. Birilerinin zil takıp oynamalarına vesile olanlardan yazıklar olsun diyen Erdoğan, CHP ve bazı terör örgütlerinin açtıkları yoldan gidenlerin sadece fırsatçı olduğunu söyledi. Abdullah Gül’ün KHK açıklamalarının ardından Erdoğan’dan gelen bu açıklamalara Abdullah Gül, ‘Konuşamaya devam edeceğim’ yanıtı geldi.