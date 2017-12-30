Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde kaymakamlık ve polis merkezinin yer aldığı bölgeye atılan el bombası korku yarattı. Şans eseri bombanın patlamaması büyük bir facianın önüne geçti.

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesindeki kaymakamlık ve polis merkezinin yer aldığı bölgeye el bombalı saldırı düzenlendi. Şans eseri bombanın patlamaması büyük bir facianın da önüne geçti.

BOMBA İMHA EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

Olayla ilgili alınan bilgilerde, Merkez Bağlar ilçesinde yer alan Bağlar Hükümet Konağı ve polis merkezi yakınlarındaki bir bölgeye atılan el bombası polis ekiplerini harekete geçirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce atılan el bombası çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında bölgeye bomba imha ekipleri çağırıldı.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında kaldırım üzerinde duran cismin el bombası olduğu anlaşıldığı ve çevredeki vatandaşların bölgeden hızla uzaklaştırılarak güvenlik şeridi çekilerek olay yerinde detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bombanın patlaması ihtimaline karşı olay yerinde güvenlik üst düzeye çekilirken bu sırada olay yerinden geçmekte olan montlu bir şahsın üzerinin arandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma detaylı olarak devam ediyor.

Detaylar Gelecek...