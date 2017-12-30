İstanbul Kağıthane’de bir markete giren soyguncular ve polis ekipleri arasında çatışma çıktığı öğrenildi. Çatışma sonrasında 1 polis ve 1 şüphelinin yaralandığı öğrenildi. İşte detaylar…

Olay, İstanbul Kağıthane’de bir markete giren soyguncular ve polis ekipleri arasında yaşandı. Soyguncular ve polis ekipleri arasında çıkan çatışmada 1 polis ve 1 şüpheli yaralanırken yaralı şüpheli ile diğer şüphelinin motosikletle olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

POLİS ŞÜPHE ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Kağıthane’de Talatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gasp üzerine çalışma yapmakta olan polis ekiplerinin 2 kişiden şüphelenmesi üzerine markete giren şüphelilerin arkasından girerek şahısların markete soygun yapmak için girdiği anlaşıldı. Markete giren şüphelilere arkalarından giren polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucunda şüpheliler polisle çatışmaya girdi. Polis ekipleri ve soyguncular arasında çıkan ve bir süre süren çatışmada 1 polisin hafif şekilde yaralandığı, 1 şüphelinin de yaralı şekilde olay yerinden kaçmayı başardığı öğrenildi.

YARALI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yanındaki diğer şüpheli ile motosiklete binerek kaçan yaralı şüpheli ve yanındaki diğer şüpheli için yakalama çalışması başlatıldığı öğrenilirken çatışmada yaralanan polis memurunun da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yakalama çalışması başlattığı şüphelilerden yaralanan şahıs yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.