2018 yılına evinde ailesiyle ve sevdikleriyle girecek olanlar için sofralarını şenlendirecek özel menüleri araştırdık. İşte yeni yıl sofralarınızı süsleyecek en lezzetli ve en özel menüler…

Yılbaşı gecesi ailesi ve sevdikleri ile evde vakit geçirecek olanlar için muhteşem yılbaşı menülerini sizler için araştırdık. Bu güzel geceyi ağzınızın tadına uygun mükemmel menülerle daha da güzel hale getireceğiniz muhteşem menü önerileri haberimizde…

MEZELERİN OLMAZSA OLMAZI: HAYDARİ

Haydari, mezeler arasında ilk sırada olmazsa olmazlardandır. Güzel bir yılbaşı sofrasında haydari tercih etmeniz gereken mezeler arasında mutlaka ilk sırada yer almalıdır.

HER ŞEKLİYLE MÜKEMMEL: ARNAVUT CİĞERİ

Yılbaşı sofralarınızda mutlaka bulunması gereken bir diğer leziz yemek tercihinizi kesinlikle Arnavut ciğerinden yana kullanmalısınız. Una bulayarak yağda kavuracağınız Arnavut ciğerini ister soğuk ister sıcak dilerseniz de soğanla birlikte afiyetle yiyebilirsiniz.

ÖZEL SOFRALARIN BAŞTACI: PATLICAN PANE

Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz özel günlerde hazırladığınız mükemmel sofralarınızın baştacı olacak olan patlıcan pane yılbaşı gecesi de sofranızı şenlendirecek ve ağzınızda mükemmel bir tat bırakacak.

ÖZEL SOFRALARDA EŞSİZ TAT: FIRINDA KAŞARLI MANTAR

Mantar yemekleri herkes tarafından çok tercih edilmese de özel gecelerin özenle hazırlanmış sofralarında mantar olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bu yüzden sıcacık bir yılbaşı gecesinde sofralarınızda fırında kaşarlı mantara da mutlaka yer vermelisiniz.

KABAK’IN HER HALİ GÜZEL: FIRINDA KABAK MÜCVER

Kabağı her ne kadar sevmeyenler olsa da sevenlerin sayısı da göz ardı edilmeyecek kadar fazla. Her hali ile lezzetli olan kabak yeni yıl sofralarına da mükemmel bir lezzet katacak. Bu yılbaşında sofralarınızda mutlaka fırında kaşarlı kabak mücvere yer vermelisiniz.