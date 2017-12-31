Şanlıurfa’da bir devlet okulunda kız öğrencilere başörtüsü taktırarak kapanma partisi düzenlendi. Yetkililer söz konusu okuldaki öğretmen ve idareciler hakkında soruşturma başlattı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir devlet okulunda kız öğrencilere başörtüsü taktırdıktan sonra kapanma partisi düzenleyen öğretmen ve öğrenciler hakkında yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

YETKİLİLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa Bozova ilçesinde bulunan Hacılar Ortaokulunda yaşları küçük olan kız öğrencilere başörtüsü taktırarak yüzlerine maske geçiren devlet okulu ile ilgili yetkililerin harekete geçtiği öğrenildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve büyük tepki çeken olayla ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin başlatıldığı bilgisi alındı.

OKUL ÖĞRETMENLERİ VE İDARECİLERİ HAKKINDA İNCELEME

Konunun yayılması üzerine Bozova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hemen harekete geçerek gereken incelemeyi başlattığını duyurdu. Söz konusu okulun öğretmen ve öğrencileri hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili yakın takipte olduklarını ve tüm eğitimciler ve idarecilerin görevlerini daha dikkatli şekilde sürdürmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ TAKTIRARAK PARTİ DÜZENLEDİLER

Ortaokuldaki yaşları küçük olan kız öğrencilerin başına başörtüsü taktırarak kapanma partisi düzenleyen ve fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan devlet okulu birçok tepkiye neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler hem veliler hem de birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak yetkililerden gerekenin yapılması istendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.