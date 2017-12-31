Kadınların vazgeçilmez bakım ürünlerinden olan oje hakkında uzmanlardan uyarı geldi. ABD’li uzmanlar, yüzlerce oje üzerinde yaptıkları incelemenin ardından hiç bilinmeyen gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Yaklaşık 3 binden fazla oje çeşidini inceleyen ABD’li uzmanlar, incelenen ürünlerin yarısından fazlasının içerisinde trifenil fosfat (OP(OC6H5)3) olarak bilinen maddeye rastladı. Söz konusu madde, kişinin vücudundaki hormon dengesini bozuyor ve yağ depolamasında olumsuzluklara neden olarak aşırı kilo alınmasına yol açıyor.

PLASTİK VE MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

Söz konusu maddenin plastik ve mobilya üretiminde kullanıldığını belirten uzmanlar, ojenin içerisinde de bu maddeye ojelerin kalıcılığın ve esnekliğini artırmak için kullandığını düşünüyor. İncelenen ürünleri kullanan deneklerde idrar testi de yapan araştırmacılar, bir süre sonra trifenil fosfat maddesinin kana karıştığını da belirledi.

METABOLİZMAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ojenin içerisinde kullanılan trifenil fosfat maddesi hakkında bilgi veren uzmanlar, “endokrin çevre bozucu” özelliğinden dolayı bu maddenin metabolizmayı olumsuz yönde etkilediğini ve yağ ve kalori yakımınım kesintiye uğradığını söyledi. Uzmanlara göre bu madde nedeniyle aşırı kilo alımı da ortaya çıkıyor.

UZMANLAR: “KAYGI VERİCİ”

ABD’li uzmanlar içerisinde yer alan ekipten Johanna Congleton, kadınlar tarafından çok sık kullanılan bir üründe bu maddenin yer almasının kaygı verici olduğunu söyledi. Vücudun ojeyi sürüldükten kısa süre sonra emdiğini söyleyen Congleton, bu durumun sağlık için çok sakıncalı olduğunu da sözlerine ekledi.