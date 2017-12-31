Kayseri’de yaşayan kadın, aldığı kiloları bir türlü veremeyince doktora başvurdu. Yapılan muayenede kadının kanında tam 9 kiloluk kitle olduğunu gören doktorlar şoke oldu.

Kayserili kadının karnından çıkan 9 kilo ağırlığındaki kitle doktorları şaşkına çevirdi. Hamidiye Koçer isimli kadın, bütün çabalarına rağmen kilo veremeyince hastaneye gitti. Kadının karnındaki şişliğin sert olmasından şüphelenen doktorlar, muayene yaptıklarında kitle olduğunu belirledi.

ÜÇÜZ BEBEK AĞIRLIĞINDA KİTLE ÇIKARILDI

Koçer’e yapılan ultrason ve MR testleri sonucunda yumurtalıklarında hacmi çok büyük olan bir kitleye rastlandı. Koçer, yapılan başarılı operasyonla karnındaki kitleden kurtuldu. Daha sonra açıklama yapan Koçer, kendisinin kilo aldığını sandığını ancak bulun kilo olmadığını ve 9 kiloya yakın kitlenin karnından çıkarıldığını söyledi. Ameliyatın ardından kilo da verdiğini söyleyen Koçer, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.