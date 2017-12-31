İran’da devam eden protesto gösterileri günden güne büyürken İranlı yetkililer protestolar nedeniyle sosyal medya erişimlerine kısıtlama getirdi. Ülkede Instagram ve Telegram erişimleri engellenirken İçişleri Bakanı, ‘Soruumlular bedelini ödeyecek’ açıklamasında bulundu.

İran’da tüm ülke geneline yayılan protesto gösterileri sonrasında İran yetkilileri tarafından protestoların son bulması uyarısı yapıldığı protestoların sonlanmaması halinde halkın sert uyarılarla karşılaşacakları ve bedelini ağır ödeyecekleri söylenmişti. Protestoların önüne geçemeyen yetkililerin haberleşme ağlarından olan sosyal medya hesabı Instagram ve Telegram erişimlerinin yasaklandığı öğrenildi.

PROTESTOLAR ŞİDDETLE ARTIYOR

Ülke genelinde yaklaşık 3 gündür süren protestolar git gide şiddetli bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Protestolarda şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken yetkililer tarafından polis güçlerinin protestoculara hiçbir şekilde ateş açmadığı belirtildi. Yetkililer, protestolar sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin ölümünden dış güçleri sorumlu tuttuklarını belirtti.

‘YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan İran İçişleri Bakanı Abdolreza Fazli, ülke genelinde devam eden protestoların bir an önce sonlandırılmasını ve sonlandırılmaması halinde protestocuların kamu malına zarar verme, yasaları çiğneme ve düzeni bozma gibi davranışlar nedeniyle durumun bedelini çok ağır ödeyeceklerini ve yaşanan her olaydan sorumlu tutulacaklarını söyledi. Ancak yapılan bu açıklama sonrasında da ülke genelinde devam eden protestoların sonlanmadığı ve şiddetle yayılarak devam ettiği öğrenildi.