Rusya’da 15 yaşında olduğu öğrenilen bir genç kız yolda tanıştığı 22 yaşındaki bir gençle otomobil içinde cinsel ilişkiye girdiği ve otomobilden çıkan gaz sonucunda zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Duyanları şaşkına çeviren olay, Rusya’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Alena Styukhina isimli genç kız akrabalarını ziyarete gittiği sırada yolda tanıştığı 22 yaşındaki Artyom Dorogov isimli gençle araç içinde cinsel ilişkiye girdi.

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

15 yaşındaki genç kızın yolda tanıştığı ve araba yarışçısı olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Artyom ile genç erkeğin evinin garajına gittiği ve garajda otomobilin içinde cinsel ilişki yaşamaya başladıkları öğrenildi. Cinsel ilişki esnasında Artyom isimli gencin aracın içini sıcak tutmak amacıyla garaj kapısını kapatarak arabasının motorunu çalıştırdığı öğrenildi. Aracın motoru çalışır çalışmaz çıkan gaz etrafa yayılırken genç kızın gazdan zehirlendiği bilgisi alındı. Yaşanan olayın ardından Artyom’un büyük bir şokla durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdiği ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlediği öğrenildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

15 yaşındaki öğrenci olduğu öğrenilen Alena Styukhina isimli genç kızın ölümünün ardından Artyom Dorogov isimli gencin ölüme sebebiyet vermek ve küçük bir kızla cinsel birliktelik yaşamak suçlarından hakim karşısına çıkacağı da alınan bilgiler arasında yerini aldı.