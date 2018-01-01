Milyonların heyecanla beklediği yılbaşı çekilişi gerçekleşti. 2018 yılı yılbaşı özel çekilişinde 61 milyonunun kazanan numarası belli oldu. İşte büyük ikramiye, amorti, 500 bin lira çeyrek bilet, yarım bilet ve 10 milyon liralık çeyrek bilet numaraları…

Yılbaşının yaklaşmasına kısa bir süre kala milyonlarca kişinin piyango bileti alarak heyecanla beklemeye başladığı yılbaşı özel çekilişi gerçekleşti. İşte 61 milyonu kazanan numaralar…

AMAORTİ NUMARALAR AÇIKLANDI

Yılbaşı özel çekilişinde açıklanan numaralardan amorti sayılar 4 ve 6 oldu. Yılbaşı biletinde 4 ve 6 numaraları bulunanların bileti amorti oldu.

50O BİN LİRAYI KAZANAN NUMARA

Yılbaşı özel çekilişinde 500 bin liranın kazanan numaraları, 4136086 oldu. 500 bin liralık çeyrek biletlerinin üçünün İstanbul’a birinin ise Antalya’ya çıktığı açıklandı.

YARIM BİLET NUMARASI

Yılbaşı özel çekilişinde milyonların heyecanla beklediği rakamlardan yarım bilet rakamları, 920162 oldu. 2 milyon liralık yarım bilet kazananlarının İstanbul ve Diyarbakır’dan olduğu belirlendi.

ÇEYREK BİLET 10 MİLYON LİRA NUMARASI

10 milyon liralık çeyrek bilet numarası 0798081 oldu. 10 milyon liralık çeyrek bilet İstanbul, İzmir ve Ankara’da kazandırdı.

61 MİLYON LİRALIK TAM BİLET NUMARA

61 milyon liralık tam bilet numarası 9794035 olarak açıklandı. Tam bilet numarası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İstanbul, Samsun ve Antalya’ya kazandırdı. Yılbaşı gecesinin heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişi sonlandı.