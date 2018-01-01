﻿ Yemekteyiz 01.01.2018 Yeni Hafta Yarışmacıları Kimler? Haftanın İlk Gün Yarışmacısı ve Puanı

Yemekteyiz 01.01.2018 Yeni Hafta Yarışmacıları Kimler? Haftanın İlk Gün Yarışmacısı ve Puanı

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yepyeni yarışmacıları ile izleyenlerin karşısına geçen Yemekteyiz, bugün yayınlanacak yeni bölümü ile yeni haftaya yine lezzetli ve hareketli bir başlangıç yapacak. Yeni haftada yepyeni yarışmacıları ile ekrana gelecek olan Yemekteyiz’de yeni haftanın ilk yarışan ismi kim olacak? Haftanın ilk gününde neler yaşanacak? Yeni haftanın ilk yarışmacısının evinde neler yaşanacak? İşte detaylar…

Anasayfa MEDYA Yemekteyiz 01.01.2018 Yeni Hafta Yarışmacıları Kimler? Haftanın İlk Gün Yarışmacısı ve Puanı
Yemekteyiz 01.01.2018 Yeni Hafta Yarışmacıları Kimler? Haftanın İlk Gün Yarışmacısı ve Puanı
Yemekteyiz 01.01.2018 Yeni Hafta Yarışmacıları Kimler? Haftanın İlk Gün Yarışmacısı ve Puanı Tarih: 2018-01-01 Saat: 10:00:30
Güncelleme : 2018-01-01 10:00:30

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yepyeni yarışmacıları ile izleyenlerin karşısına geçen Yemekteyiz, bugün yayınlanacak yeni bölümü ile yeni haftaya yine lezzetli ve hareketli bir başlangıç yapacak. Yeni haftada yepyeni yarışmacıları ile ekrana gelecek olan Yemekteyiz’de yeni haftanın ilk yarışan ismi kim olacak? Haftanın ilk gününde neler yaşanacak? Yeni haftanın ilk yarışmacısının evinde neler yaşanacak? İşte detaylar…

Ekranların sevilen yüzü Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz, her hafta yeni yarışmacıları ve yepyeni lezzetleri ile evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Bu haftanın ilk gününde yine yepyeni yarışmacılar ve birbirinden iddialı isimler haftanın finalinde birinci olmak ve rakiplerinden daha yüksek bir puan alarak 10 bin liralık ödülün sahibi olmak için yarışacak. Peki, yeni haftanın ilk gününde neler yaşanacak? 1 Ocak 2018 Pazartesi günü yarışmacısı kim olacak? Merak edilen tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı Yemekteyiz’in bugün yayınlanacak olan yeni bölümünde yanıt bulacak…

Detaylar Gelecek…

 

1 Ocak 2018 Yemekteyiz yeni bölüm TV8 Yemekteyiz 86. bölümde neler yaşandı Yemekteyiz yeni hafta yarışmacıları
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