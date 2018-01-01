ABD New Jersey eyaletinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir şahsın düzenlediği silahlı saldırı facia saçtı. Alınan ilk bilgilere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD New Jersey eyaletinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir şahsın düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken saldırının neden ve kime karşı düzenlendiği hakkında henüz bilgi verilmedi.

ABD POLİSİNDEN AÇIKLAMA

ABD’nin New Jersey eyaleti Long Branch şehrinde meydana gelen olayda, 16 yaşında olduğu belirlenen bir saldırganın 4 kişinin ölümüne sebep olduğu belirlendi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturmasına devam ederken saldırganın asıl hedefinde kim olduğu ve detaylarla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı.

Ayrıntılar Gelecek…