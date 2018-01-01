Adana'da para ile cinsel ilişkiye giren 28 yaşındaki kadın, 200 lira karşılığında ilişki yaşadığı 28 yaşındaki gencin cinsel organını ısırdı.

Adana'da 28 yaşındaki Müge U., para karşılığında ilişkiye girdiği 26 yaşındaki M. A.'ya saldırdı. Gencin cinsel organını ısıran kadın, yaralanmasına neden oldu.

FUHUŞTAN ÇOK SAYIDA KAYDI VAR

Adana’nın merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 'Masal' ve 'Rüya' takma adlarını kullanan ve fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Müge U. isimli kadın, 200 TL karşılığında internet üzerinden anlaştığı M.A. isimli 26 yaşındaki gencin evine gitti. Cinsel ilişki sırasında Müge U. M. A.'nın cinsel organını ısırarak yaraladı.

DARP EDİLDİĞİ İDDİASI İLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Isırma üzerine cinsel organından yaralanan adam ise Müge A.’yı darp etti. Müge U’nun vücudunda aldığı darbeler sonucunda morluklar oluşunca kadın polise giderek şikayetçi oldu. Emniyette ifadesi alınan kadın, daha sonra Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Darp raporu alınan kadının şikayetçi olduğu M.A. ise gözaltına alındı.

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ALDILAR

M.A. ifadesinde aralarında kavga çıktığını ve kendisinin de yaralandığını iddia etti. Polis iki tarafın da ifadesini alırken, M. A. ve Müge U. şikâyetlerinden vazgeçti. Polis alınan ifadelerin ardından iki tarafı da serbest bıraktı.