İran’da olaylar giderek büyüyor ve ölü sayısı da artıyor. Dün akşam saatlerinde, Türkiye sınırına yakın konumdaki Urumiye’de sokağa çıkan gösteriler rejim aleyhine slogan atarak yürümeye başladı. Hatta göstericiler, ruhani lider Ayetullah Hamaney’in posterini de indirdi. Akşam saatlerinde Tahran yakınlarındaki Pardis’te çekilen görüntüler, sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde polis göstericilere ateş açıyor ve çatışma çıkıyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bazı araçların ateşe verildiği de görülüyor.

İran'da hükümet karşıtı gösterilerde bilanço giderek artıyor. Ülkede yer yerinden oynarken, gösterilerde çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı ise 10’a yükseldi. Çıkan olaylarda en az 377 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

SİLAHLI PROTESTOCULAR ASKERİ ÜSSÜ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI

İran’dan gelen son haberlere göre polis merkezleri ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan 'silahlı protestocular' Güvenlik güçleri tarafından püskürtüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre ise kentte dün gece yaşanan olaylarda 2 kişi daha hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Perşembe günü İran’da başlayan olaylardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 10 oldu.

ŞEHİRLERDEN ALEVLER YÜKSELİYOR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Nurabad ve Takestan gibi şehirlerden alevler yükseldiği de görülüyor. Çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

RUHANİ LİDERİN POSTERLERİ İNDİRİLİYOR

Dün akşam, İran’ın Türkiye sınırına yakın konumunda bulunan Urumiye kentinde ise göstericiler sokaklara çıkarak polisle çatıştı ve ülkenin Ruhani liderinin posterlerini indirdi. Çıkan Olaylarda bugüne kadar 377 kişinin gözaltına alındı.