Taşeron işçilerin beklediği güzel haber geçtiğimiz günlerde hükümetten gelmişti. Taşeron işçilerin kadroya geçişindeki son adım için süre ise yarın başlayacak. Kadro Başvuruları 2 Ocak 2018 tarihi itibari ile alınacak ve 10 Ocak 2018 tarihinde ise sona erecek. Peki, Taşeron işçilerin kadro başvuruları nasıl yapılacak ve hangi dilekçe hazırlanacak? Taşeron işçiler, kadro başvurularını nereye yapacak? İşte taşerona kadro konusunda merak edilenler…

Taşeron düzenlemesinde son durum milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyordu. Artık taşeron işçilerin kadroya alınmasında son adıma gelindi. Taşeron işçiler yarından itibaren kadro başvurularını yapmaya başlayacaklar. Peki, Taşeron işçileri kadroya geçmek için neler yapacak, başvurular nereye yapılacak?

TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GEÇMEK İÇİN BAŞVURULARINI NEREYE YAPACAK?

Taşeron işçiler kadro başvurularını çalıştıkları birime yapacaklar. Başvuru aşamasında taşeron işçilerin bazı şartları yerine getirmeleri de gerekiyor. Öncelikle taşeron işçi olarak çalışanların yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliliğe hak kazanmamış olması, kurumlara açtıkları dava ve icra takiplerinden feragat edeceklerine dair yazılı belge imzalamış olmaları gerekiyor.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASINDA SINAV YAPILACAK MI?

Taşeron işçiye kadro verilmesi konusunda en çok merak edilen sorulardan biri de “Taşeron İşçilerin Kadroya Alınmasında Sınav Yapılacak Mı?” sorusu oldu. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında hem yazılı hem de sözlü sınav yapılacak. Başvuru yapan adayların sınava girdikten sonra başarılı olmaları durumunda süreç 90 gün sürecek.