Başbakan Yıldırım, yılın son gününde Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti. Komandolarla birlikte yeni yıla giren Yıldırım’a komandoların filmleri aratmayan gösterisi de sürpriz oldu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, komandoların zorlu eğitimlerini izledi.

YILIN SON GÜNÜNDE MEHMETÇİĞİ ZİYARET ETTİ

Dün partisinin Isparta 6. Olağan İl Kongresi ve çeşitli programlar için Isparta’ya giden Başbakan Binali Yıldırım, burada Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığını da ziyaret etti. Mehmetçikle bir araya gelen Yıldırım’a komandoların da bir sürprizi vardı. Yıldırım’a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

KOMANDOLARIN GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım’a 6 eğitim parkuru, 127 engelin bulunduğu eğitim alanına ilişkin bilgiler verdi. Komandolar da Yıldırım ve komutanlar için kısa bir gösteri yaptı.

DÜNYADA TEK

Komandolar ilk olarak "Çok Maksatlı Kule"de gösteri yaptı. Bu kule, dünyada tek ve mühendislik açısından da ödüllü. Komandolar önce bu kuleden "kaplan", "örümcek" ve "helikopter" yöntemiyle iniş yaptı, ardından da "Komando Andı" eşliğinde 40 metreye tırmandı.

ASKERLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Komandoların gösterisini ilgi ile izleyen Yıldırım, ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve onlarla vedalaştı.