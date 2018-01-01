Dünyada sıra dışı olaylar yaşanmaya devam ediyor. ABD’de 3 lezbiyen kadın, birbirleri ile evlendi. Devlet tarafından resmi olarak tanınmayan bu evlilikte, kadınlar birlikte yaşamaya başladı ve yakın zamanda ilk bebeklerinin dünyaya geleceği öğrenildi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşanan ilginç olayda, Doll, Kitten ve Brynn Young isimli üç lezbiyen kadın, devletin tanımamasına rağmen Ağustos ayında düzenledikleri bir törenle evlendi. Aynı evde yaşamaya başlayan kadınlar, ilk bebekleri için gün sayıyor.

HİÇ BİR DEVLET BU EVLİLİĞİ TANIMIYOR

Dünya genelinde hiçbir devletin üçlü evliliği tanımamasına rağmen evlenen üç kadın, evliliklerinin gerçek olduğu konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Kendilerine göre evli olduklarını söyleyen kadınlar, aynı zamanda avukatların hazırladıkları evraklarla mal varlıklarını da üçe böldü.

İLK BEBEKLERİ YOLDA

2 buçuk yıl önce Massachusetts'te evlenen Brynn ve Kitten’e Doll geçtiğimiz Ağustos ayında katılmış. Kitten, sperm donörü vasıtasıyla altı ay önce hamile kalmış ve üçlü şimdi ilk bebeklerini bekliyor. Aynı yatakta yatan üç kadın, zaman zaman üçlü, zaman zaman ise iki kişi olarak cinsel ilişkiye girdiklerini de söylüyor. Yatak dışında da birlikte zaman geçirdiklerini söyleyen kadınlar, yalnız olarak da sosyal hayata karıştıklarını dile getirdi. Ailenin geçimini ise daha önce başından iki evlilik geçen Brynn haftada 40 saat çalışarak tek başına karşılıyor.