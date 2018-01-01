Bu akşam çıkan ve gökyüzünde şenlik yaratan Süper Ay, her yerden çıplak gözle rahatlıkla görüldü. Saat 18.00 itibari ile çıkan Süper Ay, İstanbullularda büyük heyecan yarattı. İstanbullular pencerelerini açtıklarında gökyüzündeki Ay’ı olduğundan yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük gördü.

Süper Ay bu gece gökyüzünde çıplak gözle görüldü. Saat 18.00 itibari ile beliren ve olduğundan yüzde 30 daha parlak, yüzde 15 daha büyük görülen Ay, İstanbullularda da büyük heyecan yarattı. Doğa olaylarını yakından takip eden ve hayranı olanlar Süper Ay’ı gökyüzünde çıplak gözle görmenin heyecanını yaşadı.

AY DÜNYA’NIN EN YAKIN KONUMUNA GELDİ

Ay, bu gece Dünya’nın en yakın konumuna geldi. Doğa olayı tutkunları Süper Ay heyecanını yaşarken gökyüzünde oluşan güzel görüntü çıplak gözle her yerden görülebildi. İstanbullularda Süper Ay’ı büyük bir heyecanla pencerelerini açar açmaz görebildi.

OLDUĞUNDAN DAHA PARLAK VE DAHA BÜYÜK

Doğa olaylarının en güzeli olarak tanımlanan ve Ay’ın Dünya’nın en yakın konumuna geldiği muhteşem olay, İstanbulluların objektiflerine yansıdı. Ay, gökyüzünde olduğundan yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük şekilde gökyüzünü süslerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Süper Ay adı verilen bu mükemmel doğa olayı İstanbulluların da odağındaydı. Sosyal medyada da Süper Ay görüntüleri ile binlerce paylaşıma yer verildi.