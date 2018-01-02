Yeni yıl tatilinin ardından piyasaların ilk açılış gününde altın yükselişe geçti. Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç lira? Altın piyasasında son durum ne? 2 Ocak 2018 Salı Güncel Altın Fiyatları hakkında merak edilen her şeyi sizler için derledik. Altın yatırımcısının ve altın almayı planlayan vatandaşların araştırdığı altın fiyatları haberimizde sizleri bekliyor…

02.01.2018 Salı altın fiyatları piyasaların açılması ile birlikte netlik kazandı. Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusu da yanıt buldu. Geçtiğimiz günlere oranla 2 Ocak 2018 günü altının hızlı yükselişi sona erdi. Peki, uzmanlar altının gelecek günlerdeki seyri hakkında ne söylüyor? Altın yükselmeye devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Çeyrek altın kaç lira? Kapalıçarşı’da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

2 OCAK 2018 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın ilk iş gününde gram altın bugün 158,73 lira alış, 158,89 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Bugün çeyrek altın ise 254,10 liradan alınıyor ve 260,45 liradan satışa sunuluyor. Yatırımcıların çok ilgisini çeken yarım altın ise bugün 508,19 liradan alınırken, 520,90 liradan satılıyor. Kapalıçarşı’da bugün Cumhuriyet altını ise 1053,90 lira alış, 1069,82 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Bugün tam ziynet altını ise 1017,07 liradan alınıyor, 1049,63 liradan satılıyor.