﻿ Son Dakika! Gaziantep'te Operasyondaki Polislere Ateş Açıldı, Yaralılar ve Gözaltılar Var

Son Dakika! Gaziantep'te Operasyondaki Polislere Ateş Açıldı, Yaralılar ve Gözaltılar Var

Son dakika haberi… Gaziantep’te polis ekiplerinin hırsızlık operasyonu düzenledikleri sırada ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

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Son Dakika! Gaziantep'te Operasyondaki Polislere Ateş Açıldı, Yaralılar ve Gözaltılar Var
Son Dakika! Gaziantep'te Operasyondaki Polislere Ateş Açıldı, Yaralılar ve Gözaltılar Var Tarih: 2018-01-02 Saat: 01:16:07
Güncelleme : 2018-01-02 01:16:07

Son dakika haberi… Gaziantep’te polis ekiplerinin hırsızlık operasyonu düzenledikleri sırada ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. 

Gaziantep’te polis ekipleri güvercin hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polislere olay yerinde ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı, olaya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alındı. 

HIRSIZLIK İHBARINA GİTTİLER
Gaziantep'te Mehmet G isimli şahıs, güvercinlerinin çalındığı ve çalan kişinin İstiklal Mahallesi 31 Nolu sokakta bulunan bir evde bulunduğuna dair polisi arayarak ihbarda bulundu. Şahsın, kuşlarının da burada bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçerek evin etrafını sardı. 

POLİSE ATEŞ AÇILDI
Hırsızlık zanlısı şahıs, polis ekiplerinin evin etrafın sarması sonucunda telefonla arkadaşlarından yardım istedi. Olay yerine gelen araçtan polislere açılan ateşte bir polis memuru yaralandı. Ersin Arslan Devlet Hastanesine ekip otosu ile kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. 

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırının ardından kaçan aracı Yeşilvadi bulvarında durdurarak içerisinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. 

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