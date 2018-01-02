Kocaeli’de aşırı hız 2 kişiyi canından etti. Kafa kafaya çarpıştıkları öğrenilen iki otomobilin sürücüsünün öldüğü belirlenirken araçlardan birinin hız ibresinin 130’da takılı kaldığı öğrenildi.

Kocaeli Kandıra ilçesinde meydana gelen kazayla ilgili alınan bilgilere göre, bir aracın şerit ihlali yapması sonucunda karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede araçlardan birinin hız ibresinin 130’da takılı kaldığı görüldü.

130 KM HIZ YAPMIŞ

Olay, Kocaeli’de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İzmit-Kandıra Karayolu üzerinde ilerlemekte olan ve Kandıra istikametine gittiği öğrenilen 26 yaşındaki Bünyamin Duru yönetimindeki 41 FK 988 plakalı aracın şerit ihlali yaparak karşı taraftan gelmekte olan Kadir Şen yönetimindeki 41 FB 602 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken araç içinde sıkışan ara sürücülerinin uzun süren çalışma sonrasında araçtan çıkarıldıkları öğrenildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından iki araç sürücüsünün de öldüğünü belirlediği öğrenilirken araçlardan 26 yaşındaki Bünyamin Duru isimli gencin hız ibresinin 130’da takılı kaldığı görüldü.

2 GÜN SONRA ASKERE GİDECEKTİ

Kazanın ardından yapılan incelemede, 26 yaşındaki Bünyamin Duru isimli sürücünün 2 gün sonra askere gidecek olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden araç sürücülerinin olay yerinde yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi alındı.