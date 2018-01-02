İran’da yaklaşık 6 gündür devam etmekte olan hükümet karşıtı protestolar şiddetini oldukça arttırarak devam ediyor. Dün polis ve protestocular arasında yaşanan çatışma sonrasında ölü sayısı 13’e yükselmişti. Gece saatlerinde şiddetlenen gösterilerde yaralanan kişilerle birlikte ölü sayısının 27’ye çıktığı bilgisi alındı. Türkiye’den de İran’da yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalar geldi.

İran, yaklaşık 6 gündür işsizlik ve yoksulluk nedeniyle hükümet karşıtı protestolarına devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran’da yaşanan olaylarla ilgili, durumdan endişeli olunduğunu ve huzur ve istikrarın korunmasının önemle tavsiye edildiğini belirttiği görüldü.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İran’da devam eden hükümet karşıtı protestolarla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Türkiye, İran'daki tatsızlığın bir an önce bitmesi ve ülke genelinde sükunet ve sağ duyunun hakim kılınması gerekildiği açıklamalarında bulunuldu.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARIN SEBEBİ NE?

İran’da ilk gösterilen Meşhed şehrinde başlayarak hızla ülke geneline yayıldı. Son olarak yapılan açıklamada, gösterilerde dün gecede ölenler olduğu ve ölü sayısının toplamda 27’ye yükseldiği belirtilmişti. Ülkedeki işsizlik ve yoksulluğu protesto eden halkın hükümet karşıtı eylemler yaptığı ve eylemlerin şiddetini giderek arttırdığı görülürken dün silahlanan eylemcilerin polisle çatıştığı ve çatışma sırasında 1 polisi hayatını kaybettiği öğrenilmişti. İran’da hükümet karşıtı işsizlik ve yoksulluk protestolarının ülke genelinde yayılarak devam ettiği görülüyor.