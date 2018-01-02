Kocaeli’de bir halk otobüsünde bir anda çığlıklar yükselmeye başladı. Genç çiftin yardım çığlıkları üzerine otobüs şoförü aracı durdurarak dili boğazına kaçan ve kalbi duran 10 aylık Ömer bebeğin hayatını otobüs şoförü kurtardı.

Olay, Kocaeli’de bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs hareket halindeyken genç bir çiftin yardım çığlıkları üzerine otobüs şoförü aracı kenara çekti ve hemen aileye yardıma koştu. 10 aylık Ömer bebeğin dili boğazına kaçtığı ve kalbinin durduğu öğrenilirken otobüs şoförü Hayrettin Şahin’in soğukkanlı ve bilinçli müdahalesi sonucunda minik bebeğin hayatı kurtarıldı. Otobüs şoförü Hayrettin Şahin, bebeğin duran kalbine masaj yaparak boğazına kaçan dilini geri çıkararak sağlık ekipleri gelinceye kadar suni teneffüs yapmaya devam etti.

AİLE ÇIĞLIK ÇIĞLIĞ KALDI

Geride bıraktığımız gün Kocaeli’de halk otobüsünde bebekleri ile birlikte yolculuk yapan Sercan ve Fatma çiftinin bebeklerinin bir anda rahatsızlanması ile anne ve baba çığlık çığlığa yardım istediği öğrenildi. Halk otobüsü şoförü ailenin çığlıkları üzerine aracı yol kenarına çekerek 10 aylık Ömer Asaf bebeğe yardım ettiği görüldü. Otobüs şoförü Hayrettin Şahin, dili boğazına kaçan ve kalbi duran minik bebeği soğukkanlı bir şekilde yaptığı müdahaleyle hayata geri döndürdü. Olay yerine sağlık görevlileri çağırılırken otobüs şoförünün sağlık görevlileri gelene kadar Ömer bebeği yere yatırarak suni teneffüs yapmaya devam ettiği öğrenildi. Daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan minik Ömer’in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.