Rusya’da hayatlarını birleştiren çiftin birbirine olan uyumsuzluğu ve gelinin çirkinliği tüm dünyada bir dönemin gündemi haline gelmişti. Herkes Rus kadını dünyanın en çirkin kadını olarak tanırken zaman geçtikçe değişen ve bambaşka biri olan kadın herkesi şaşırttı.

Rusya’da bir döneme damga vuran ve tüm dünyada ‘Çirkin Gelin’ olarak tanınmaya başlayan genç kadın şimdiki haliyle ise görenlere dudak ısırtıyor. Zaman içinde büyük bir değişim yaşayan kadın şimdilerde güzelliğiyle anılıyor.

ÇİFT ÇOK UYUMSUZ BULUNMUŞTU

O zamanlara damga vuran genç çiftin birbirine hiç yakışmadığı ve damadın yanındaki gelinin dünyanın en çirkin gelini olduğu söylenmişti. 2010 yılında çiftin düğününde çekilen fotoğraflar sosyal medyada da hızla yayılırken gelinin çirkin olduğunu söyleyenler şimdilerde genç kadının değişimini görünce hayrete düşüyor. Çiftin evliliğinin çok uzun sürmeyeceğini söyleyenler bile olurken aradan tam 8 yıl geçti ve genç kadının 8 yıl içindeki değişimi büyük bir azim örneği sergiledi.

EVLENDİKTEN SONRA ZAYIFLAMAYA BAŞLADI

Evliliğinin ardından aldığı kesin kararla zayıflamaya ve bambaşka biri olmaya karar veren Rus kadının zaman içinde aldığı kararı uyguladığı ve azimle zayıflamaya başladığı öğrenildi. Hızla zayıflayan genç kadının saçından makyajına, kıyafetinden dişlerine kadar her şeyini değiştirdiği ve bambaşka biri haline geldiği görüldü. Şimdilerde kadının fotoğraflarını görenler aynı kadın olduğuna inanamıyor.