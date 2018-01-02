İstanbul Maltepe’de 5 katlı bir apartmanın bodrum katında 2’si çocuk olduğu öğrenilen 3 ceset bulundu. İşte detaylar…

İstanbul Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesinde yer alan 5 katlı apartmanın bodrum katında 2’si çocuğa ait olan 3 kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili gelen ilk bilgiler ise herkesin kanını dondurdu.

BABA CİNNET GETİRİP DEHŞET SAÇTI

Olayla ilgili alınan ilk bilgilerde, Maltepe’de 5 katlı bir apartmanın bodrum katında bir babanın cinnet getirerek biri 2 biri 4 yaşlarında olan kız çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi. 2 kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği öğrenilen babanın cinnet getirdiği düşünülüyor.

HABERİ ALAN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan yaşanan olayla ilgili net bilgiler henüz alınmazken kızlarının ve kocasının ölüm haberini alan annenin eve gelerek kapının önünde sinir krizi geçirdiği bilgisi alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

CESETLERİ ANNE BULMUŞ

Olayla ilgili gelen yeni bilgilerde, saat 18.30 sularında yaşanan olay sonrasında eve gelen anne Dilek Yardım'ın kapıyı açarak içeri girdiğinde kocası Ali Yardım ve kızları Elif Mina ve Miray Hira'nın cansız bedenleriyle karşılaştığı öğrenildi. Gödğkleri karşısında şoka giren ve sinir krizi geçiren anne Dilek Yardım'ın çığlıkları üzerine mahalleli olay yerine toplandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonucu krize giren anne Dilek Yardımın ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

EVDE BOŞ İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Alınan diğer bilgilerde, Dilek Yardım ile dehşet saçan baba Ali Yardım'ın boşanmak üzere oldukları ve cinayetin gerçekleştiği evde çok sayıda boş içki şişesi bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.