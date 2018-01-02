Ufak Tefek Cinayetler bu akşam neden yok sorusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran dizi Ufak Tefek Cinayetler bugün Star Tv yayın akışında yer almadı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm neden yok? Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtı…

Star TV’nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi Ufak Tefek Cinayetler bu akşam neden yok sorusu bugün Google üzerinde en çok aranan sorulardan biri oldu. Fenomen dizinin takipçileri, Star TV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyince hemen internet üzerinden arama yapmaya başladı. Milyonlarca kişi, Ufak Tefek Cinayetler Yeni Bölüm bu akşam neden yok ve Ufak Tefek Cinayetler Yeni Bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının yanıtını arıyor. Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanmışken dizinin yeni bölümü neden yayınlanmadı? İşte, bütün merak edilenler…

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM BUGÜN NEDEN YOK?

Yeni yıl tatili nedeniyle Ufak Tefek Cinayetler dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanmadı. Onun yerine saat 22.00 itibari ile dizinin bugüne kadar yayınlanan bölümlerinden bir kolaj, Star Tv ekranlarında olacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu da yanıt buldu. Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm gelecek hafta Salı günü yani 09 Ocak 2018 Salı günü Star Tv ekranlarında olacak.