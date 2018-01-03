3 Ocak 2018 Çarşamba Güncel Altın Fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu yanıt buldu. Yatırım tercihini altından yana kullanan vatandaşların çok merak ettiği altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Bugün çeyrek altın fiyatları, gram altın kaç lira, altın yükselmeye devam edecek mi gibi bütün sorularınızın yanıtı haberimizin devamında sizleri bekliyor…

3.1.2018 Çarşamba altın fiyatları herkes tarafından merak ediliyor. Son dönemlerde düşüş eğilimi göstermeye başlayan altın, bugün güne nasıl başladı? Bu sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında son durum ne oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç lira? Vatandaşlar son günlerde en çok altın yeniden yükselecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? İşte altın fiyatları hakkında merak edilen her şey ve 3 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları…

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

03 Ocak Çarşamba gram altın ne kadar sorusu yanıt buldu. Bugün Kapalıçarşı’da gram altın 158,91 alış, 159,03 satış fiyatı ile işlem görüyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek Altın ise bugün 254,34 lira alış ve 260,70 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği kalemlerden biri olan yarım altın ise bugün 508,69 liradan alınıyor ve 521,40 liradan satışa sunuluyor.

BUGÜN CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bugün Cumhuriyet altını ise 1053,90 lira alış, 1069,82 lira satış fiyatı ile işlem görmeye devam ediyor. 3.1.2018 Çarşamba altın fiyatlarında tam ziynet ise 1017,07 liradan alınıyor, 1049,63 liradan satılıyor.