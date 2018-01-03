İstanbul Bahçelievler’de ortaya çıkan iğrenç olayın detayları kan dondurdu. Kentsel dönüşüm nedeni ile evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve akrabalarının evinde yaşamaya başlayan ailenin 10 yaşındaki kızı cinsel istismara uğradı. Küçük kızın davranışlarından şüphelenen ailenin evde bulunan kitaplığın rafına gizli kamera yerleştirmesi ile korkunç olay da gün yüzüne çıktı.

İstanbul Bahçelievler’de korkunç bir cinsel istismar olayı gün yüzüne çıktı. Çocuğa yönelik cinsel saldırıların giderek arttığı günümüzde iğrenç bir olay daha Bahçelievler’de yaşandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE AKRABALARININ EVİNDE KALMAYA BAŞLADILAR

İddialara göre evleri kentsel dönüşüme giren aile, bu süreç boyunca İstanbul Bahçelievler’de oturan akrabalarının yanına yerleşti. Ancak ailenin 10 yaşındaki kızı bir süre sonra sıra dışı davranışlar sergilemeye başladı. Küçük kızın bu davranışlarından şüphelenen aile, kızı sıkıştırınca ‘Hicabi amca bana kötü şeyler yapıyor’ yanıtını aldı. Biraz daha ısrar edilmesi üzerine küçük kız başından geçenleri anlattı.

GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİLER

Aile üyeleri bunun üzerine evde bulunan kitaplığın raflarına gizli kamera yerleştirdi. Ev sahibi olan 46 yaşındaki Hicabi D.’nin küçük kızı istismar ettiği kamera kayıtlarından da tespit edildi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hicabi D., emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.