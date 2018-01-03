Cezaevinde 2018’in ilk gününde isyan gibi kavga çıktı. Brezilya'nın Goias eyaletinde yaşanan olayda, kavga çıkan cezaevinden 109 mahkum firar etti, 9 kişi de öldü.

Brezilya'nın Goias eyaletindeki yetkililerden alınan bilgilere göre Colonia Agroindustrial cezaevinde iki rakip grup arasında çıkan kavga büyüdü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Ölen mahkûmlardan birinin başının kesildiği de alınan bilgiler arasında yer aldı.

106 TUTUKLU OLAYLAR SIRASINDA KAÇTI

Olaylar giderek büyürken mahkumlar yatakları ateşe verdi. Cezaevinde başlayan yangına itfaiye müdahale etti. 106 tutuklu yangın sırasında firar ederken, 29’unun yakalandığı öğrenildi. Ekipler, kaçan 77 mahkumu yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Amazonlar bölgesinde geçtiğimiz yıl Anisio Jobim cezaevinde isyan çıkmış ve 56 kişi ölmüştü.