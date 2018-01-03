﻿ Yemekteyiz 03.01.2018 88. Bölüm! Azize Hanımın Menüsü ve Puan Tablosu

Yemekteyiz 03.01.2018 88. Bölüm! Azize Hanımın Menüsü ve Puan Tablosu

TV8 Yemekteyiz yeni haftanın üçüncü gününde Azize Hanımın evine konuk olacak. Yarışmanın başından itibaren iddialı olan ve rakiplerine çok güzel yemekler hazırlayacağını söyleyen Azize Hanım yemeklerini tam saatinde yetiştirebilecek mi? Azize Hanımın evinde neler yaşanacak? Azize Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar…

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Yemekteyiz 03.01.2018 88. Bölüm! Azize Hanımın Menüsü ve Puan Tablosu
Yemekteyiz 03.01.2018 88. Bölüm! Azize Hanımın Menüsü ve Puan Tablosu Tarih: 2018-01-03 Saat: 10:00:10
Güncelleme : 2018-01-03 10:00:10

TV8 Yemekteyiz yeni haftanın üçüncü gününde Azize Hanımın evine konuk olacak. Yarışmanın başından itibaren iddialı olan ve rakiplerine çok güzel yemekler hazırlayacağını söyleyen Azize Hanım yemeklerini tam saatinde yetiştirebilecek mi? Azize Hanımın evinde neler yaşanacak? Azize Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar…

Yemekteyiz 88. Bölümüyle yeni haftanın üçüncü gününde Azize Hanımın evine konuk olacak. Ev hanımı olan Azize Hanımın rakiplerine nasıl yemekler hazırlayacağı ve menüsünü yetiştirip yetiştiremeyeceği merak konusu olurken tüm hafta boyunca iddialı olan yarışmacının rakiplerinden alacağı yorumlar ve puanlar da oldukça merak ediliyor. Yeni bölümle ilgili merak edilen tüm soruların cevabı bugün saat 15.45’te yayınlanacak Yemekteyiz’in yeni bölümünde yanıt bulacak.

Detaylar Gelecek…

Haber Kanağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

 

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