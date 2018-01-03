TV8 Yemekteyiz yeni haftanın üçüncü gününde Azize Hanımın evine konuk olacak. Yarışmanın başından itibaren iddialı olan ve rakiplerine çok güzel yemekler hazırlayacağını söyleyen Azize Hanım yemeklerini tam saatinde yetiştirebilecek mi? Azize Hanımın evinde neler yaşanacak? Azize Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar…

Yemekteyiz 88. Bölümüyle yeni haftanın üçüncü gününde Azize Hanımın evine konuk olacak. Ev hanımı olan Azize Hanımın rakiplerine nasıl yemekler hazırlayacağı ve menüsünü yetiştirip yetiştiremeyeceği merak konusu olurken tüm hafta boyunca iddialı olan yarışmacının rakiplerinden alacağı yorumlar ve puanlar da oldukça merak ediliyor. Yeni bölümle ilgili merak edilen tüm soruların cevabı bugün saat 15.45’te yayınlanacak Yemekteyiz’in yeni bölümünde yanıt bulacak.

Detaylar Gelecek…

Haber Kanağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com