TV8 Yemekteyiz yeni haftanın üçüncü gününde Azize Hanımın evine konuk olacak. Yarışmanın başından itibaren iddialı olan ve rakiplerine çok güzel yemekler hazırlayacağını söyleyen Azize Hanım yemeklerini tam saatinde yetiştirebilecek mi? Azize Hanımın evinde neler yaşanacak? Azize Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar…

Yemekteyiz 88. Bölümüyle yeni haftanın üçüncü gününde Azize Hanımın evine konuk olacak. Ev hanımı olan Azize Hanımın rakiplerine nasıl yemekler hazırlayacağı ve menüsünü yetiştirip yetiştiremeyeceği merak konusu olurken tüm hafta boyunca iddialı olan yarışmacının rakiplerinden alacağı yorumlar ve puanlar da oldukça merak ediliyor. Yeni bölümle ilgili merak edilen tüm soruların cevabı bugün saat 15.45’te yayınlanacak Yemekteyiz’in yeni bölümünde yanıt bulacak.

YEMEKTEYİZ 03 OCAK 2018 AZİZE HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz 03 Ocak 2018 yeni bölümde bugün Azize Hanım yemeklerini misafirleri için hazırlıyor. Azize Hanım başlangıç olarak misafirlerine domates çorbası ikram etti. Azize Hanımın domates çorbası beğenilmedi. Ara sıcaklarda ise su böreği el açması olduğu için rakiplerden tam not aldı. Ünal bey böreğin yağını az bulduğunu söyledi.

Azize Hanımın Salatası da rakipleri tarafından beğenilirken, masada tartışmalar da yaşandı. Ana yemek konusunda da en fazla eleştiri Zeynep Hanımdan geldi. Zeynep Hanım’ın tavırları nedeniyle Ünal bey ile aralarında da sorun yaşandı. Tatlı olarak Vezir Parmağı ikram eden Azize Hanımın tatlısı rakiplerinden tam not aldı.

Haber Kanağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com