Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacakları enflasyon farkı da belli oldu. Ocak 2018 itibari ile memur ve emeklileri yüzde 1,66 enflasyon zammı alacak.

Aralık ayında açıklanan enflasyon yüzde 0.69 oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerinin 2018 yılında enflasyon farkı alma hakkı doğdu. Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 1.66 enflasyon zammı verilecek. Ayrıca toplu sözleşme gereğince yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam da verilecek. Memur ve emeklileri 2018 yılının ilk yarısında toplam yüzde 5.66 zam alacak. Toplu sözleşme ile önceden belirlenen Memur ve emeklilerin zam oranlarına önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklanan bir fark oluşması durumunda o da ekleniyor ve zamlı maaşlar bu şekilde belirleniyor.

2018 YILINDA İŞÇİ EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merak edilen diğer bir soru ise 2018 yılında işçi emeklilerinin maaşları oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2018 yılında ne kadar maaş alacak sorusu da herkes tarafından merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de son 6 aylık enflasyon farkını zam olarak alacak ve 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 5.66 oranında zam alacak.

2017 YILINDA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADARDI?

2017 yılını ilk 6 aylık döneminde memur ve emeklilerine toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam verilmiş, aynı dönemde enflasyon 5.89 çıkınca, memur ve emeklileri 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almıştı. İkinci altı aylık dönemde ise toplamda yüzde 6.92 zam verilmişti.