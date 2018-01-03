Dünyada ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu defa İngiltere’de bir genç cinsel organına hangi amaçla taktığı belli olmayan yüzüğü çıkaramayınca soluğu hastanede aldı. Ancak, doktor ve hemşireler yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi.

İngiltere’de yılbaşı gecesi ilginç bir olay yaşandı. Sevgilisi ile cinsel ilişkiye giren adamın cinsel organına taktığı yüzük sıkıştı. Yüzüğü bir türlü çıkaramayan adam, hemen hastaneye koştu.

YÜZÜĞÜ ÇIKARMAK İÇİN İTFAİYE SEFERBER OLDU

Hastanede yüzüğü çıkarmak için doktor ve hemşireler seferber oldu. Ancak yüzük bir türlü sıkıştığı yerden çıkmadı. Bunun üzerine hastaneye 10 kişiden oluşan itfaiye ekibi geldi.

10 KİŞİLİK İTFAİYE EKİBİ 6 SAAT ÇALIŞTI

Konu hakkında Suffolk bölgesi itfaiye ve kurtarma ekipleri yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, cinsel organda sıkışan yüzüğü çıkartmak için itfaiye ekiplerinin 6 saat çalıştığı çok hassas aletler kullanılarak yüzüğün kesildiği ve çıkarıldığı belirtildi.

GÜNE DAMGA VURDU

Açıklamada, yüzüğün cinsel organında kaldığı adamın sağlık durumu hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Bu durum aslında İngiltere’de son yıllarda oldukça sık görülüyor. 3 yıl önce itfaiye tarafından konu hakkında bir bilgilendirme videosu da hazırlanmıştı. İngiltere basınında geniş yer bulan olay, aynı zamanda günün en çok konuşulan haberi de oldu.