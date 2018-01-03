Müge Anlı 3 Ocak 2018 Çarşamba yeni bölüm ile bugün ekranlara geliyor. Her zaman başarısı ile adından söz ettiren program 2017’nin en çok izlenenleri arasına girmeyi başardı ve ödüle doymadı. Peki, Müge Anlı 3 Ocak 2018 Çarşamba Son Bölümde neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Ocak 2018 son bölümde Veysel Çilingir’in katili bulundu mu? Kastamonu’da evlerinde çıkan yangının ardından öldürüldükleri ve uçurumdan atıldıkları ortaya çıkan aileden haber var mı? İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

ATV ekranlarının en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni yılda da yayın hayatına tüm hızı ile devam ediyor. Müge Anlı 3 Ocak 2018 yeni bölüm ile bugün ekranlara geldi. Kayıpların ailelerine kavuştuğu, sır cinayetlerin çözüldüğü programın açılışında Müge Anlı aldığı yeni ödülleri anlattı. Peki, Müge Anlı 3 Ocak 2018 son bölümde neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Ocak son bölümde Veysel Çilingir’in katili bulundu mu?

MÜGE ANLI 2017’DE ÖDÜLLERİ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Başarısı ile her zaman adından söz ettiren Müge Anlı, 2017’de televizyonculuk ödüllerini sildi süpürdü. Bir çok farklı dernekten çok sayıda ödül alan Müge Anlı ve programı 2018 yılının da en iddialı programları arasında yer alacağa benziyor.