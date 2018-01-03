19 yaşında olan genç model bir siteye verdiği ilan ile Arap iş adamına tam 3.9 milyon dolara bekaretini sattı. Hayatında hiçbir şeyi bekaretini satmak kadar istemediğini söyleyen genç model sonunda istediğini yaptı.

Bir siteye verdiği ilanla bekaretini satışa çıkaran 19 yaşındaki model Giselle, hayatında hiçbir şeyi bu kadar istemediğini ve bekaretini satmak için sabırsızlandığını belirtti. Giselle’nin bekaretini sattığını gören Arap bir iş adamı ve genç modelin telefon görüşmesi yaparak anlaştığı öğrenildi.

TAM 3.9 MİLYON DOLARA SATTI

Öte yandan genç modelin bekareti için ilan verdiği siteye Arap iş adamı ile birlikte bir Rus politikacının da talip olduğu öğrenildi. Siteye bekaret ilanı veren genç modelin bekaretinin bu kadar pahalı teklifler alacağını düşünmediğini belirttiği öğrenildi. Bu fiyatları duydukça mutlu olduğunu söyleyen genç model, bekaretini Arap iş adamı Abu Dabili’ye 3.9 milyon dolara sattı.

DÜNYAYI GEZMEK İSTİYOR

Bekaretini Arap bir iş adamına satan modelin aldığı dudak uçuklatan para ile de ne yapacağını açıkladığı öğrenildi. Bekaretini 3.9 milyon dolara satan modelin bu parayla ilk olarak dünya turuna çıkmak istediği öğrenilirken daha sonra da parayla eğitimine harcama yapmak istediği öğrenildi. Genç modelin bekareti için verdiği ilan sosyal medyada da gündem konusu oldu. Modelin paylaştığı fotoğraflara binlerce yorum geldi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com