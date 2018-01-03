2018 yılına girilen ilk saatlerde milyonların heyecanla beklediği yılbaşı özel çekilişi açıklandı ve talihliler belirlendi. Büyük ikramiye bu yıl dörde bölünürken Antalya’nın şanslı ismi servis şoförü olarak çalışan Murat Tokmak oldu. Büyük ikramiyenin vurduğu genç adamın 1 Ocak’tan beri ortalarda olmadığı ve işe gitmediği ortaya çıktı.

Yılbaşı gecesi çekilen büyük ikramiye dörde bölünmüş bu şanslı kişilerden biri de Antalya’da servis şoförü olarak çalışan Murat Tokmak oldu. 25 yaşındaki talihlinin 1 Ocak’tan itibaren ortalarda görünmediği ve işe gitmediği ortaya çıktı.

1 OCAK’TAN BERİ KİMSE GÖRMÜYOR

Milyonların yılbaşı yaklaşırken Piyango Bayilerinin önünde kuyruk olduğu ve yılbaşı gecesi gelip çattığında açıklanan yılbaşı özel çekilişini heyecanla beklediği gün yılbaşı gecesinin şanslıları biletlerin açıklanması ile belirlendi. 61 milyon büyük ikramiye KKTC, İstanbul, Antalya ve Ordu’ya çıkmıştı. Milli piyangonun vurduğu şanslılardan birinin de Antalya’da oturan ve bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak olduğu belirlendi. Fakat Murat Tokmak isimli gencin yılbaşı gecesinden beri ortalarda olmadığı ve işine gitmediği öğrenildi.

NEREDE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR

25 yaşında olan ev Antalya Muratpaşa’da ikamet eden Murat Tokmak’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yılbaşı gecesi büyük ikramiyenin kendisine çıktığı belirlenen Tokmak’ın Ankara’ya giderek büyük ikramiyeyi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden tahsil ettiği ortaya çıktı. Mesai arkadaşları şanslı adamın 1 Ocak’tan beri işe uğramadığını ve nerede ne yaptığının bilinmediğini söyledi.