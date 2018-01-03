﻿ Skandallar Bitmiyor! Bu Defa Da Zuhal Topal'ın Uygunsuz Görüntüleri Ortaya Çıktı

Skandallar Bitmiyor! Bu Defa Da Zuhal Topal'ın Uygunsuz Görüntüleri Ortaya Çıktı

Evlilik programı sunduğu dönemde programlarında skandalların eksik olmadığı sunucu Zuhal Topal’ın başı şimdi de internete sızan uygunsuz görüntüleri ile dertte. Görüntüleri görenler, bu kişinin Zuhal Topal olduğunu görünce hayrete düştü.

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Skandallar Bitmiyor! Bu Defa Da Zuhal Topal'ın Uygunsuz Görüntüleri Ortaya Çıktı
Skandallar Bitmiyor! Bu Defa Da Zuhal Topal'ın Uygunsuz Görüntüleri Ortaya Çıktı Tarih: 2018-01-03 Saat: 14:47:05
Güncelleme : 2018-01-03 14:47:05

Evlilik programı sunduğu dönemde programlarında skandalların eksik olmadığı sunucu Zuhal Topal’ın başı şimdi de internete sızan uygunsuz görüntüleri ile dertte. Görüntüleri görenler, bu kişinin Zuhal Topal olduğunu görünce hayrete düştü. 

Ekranların başarılı oyuncu ve sunucularından Zuhal Topal, sık sık programında yaşanan skandallar ile gündeme geliyordu. Bu defa da Zuhal Topal’ın gençlik yıllarında çektirdiği uygunsuz fotoğraflar internete düştü. Sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğraflar hızla yayılmaya başladı. 

ZUHAL TOPAL SESSİZ KALDI
Zuhal Topal, gündemi çalkalayan fotoğrafları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafların kim tarafından ve neden çekildiği, ünlü sunucunun neden bu pozları verdiği de merak konusu oldu. İşte, o uygunsuz görüntüler…

 

 

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