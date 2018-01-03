Evlilik programı sunduğu dönemde programlarında skandalların eksik olmadığı sunucu Zuhal Topal’ın başı şimdi de internete sızan uygunsuz görüntüleri ile dertte. Görüntüleri görenler, bu kişinin Zuhal Topal olduğunu görünce hayrete düştü.

Ekranların başarılı oyuncu ve sunucularından Zuhal Topal, sık sık programında yaşanan skandallar ile gündeme geliyordu. Bu defa da Zuhal Topal’ın gençlik yıllarında çektirdiği uygunsuz fotoğraflar internete düştü. Sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğraflar hızla yayılmaya başladı.

ZUHAL TOPAL SESSİZ KALDI

Zuhal Topal, gündemi çalkalayan fotoğrafları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafların kim tarafından ve neden çekildiği, ünlü sunucunun neden bu pozları verdiği de merak konusu oldu. İşte, o uygunsuz görüntüler…