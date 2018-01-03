TV8 ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz programına RTÜK’ten ceza geldi. Yaşları 7-11 arasında değişen çocukların yaptığı dans gösterisinde şort giymeleri sebebiyle gelen ceza Acun Ilıcalının kanalını şoka uğrattı.

ÇOCUKLARIN ŞORTLU GÖSTERİSİNE TEPKİ YAĞDI

TV8 ekranlarında yayınlanan jüri üyeliğini Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Ali Taran’ın yaptığı Yetenek Sizsiniz programında yaşları 7 ila 11 arasında değişen çocuk dans grubunun programda yaptıkları şortlu dans gösterisi oldukça tepki toplamış ve tartışmalara neden olmuştu. Özelliklede AK Partili üyeler çocukların kıyafetlerine tepki yağdırmış ve RTÜK’e programa ceza vermesi yönünde talepte bulunmuştu. AK Partili üyelerin, çocukların giydiği kıyafetlerden ‘Millet tahrik oluyor’ şeklindeki tartışmaları sonrasında RTÜK, kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelecek bir şekilde para cezası kesti. Cezanın yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ettiği belirlendi.

HADİSE’NİN KLİBİNE DE CEZA GELDİ

Öte yandan ünlü şarkıcı Hadise’nin son çıkan klibi ‘Sıfır Tolerans’a da RTÜK tarafından ceza kesildi. RTÜK’ten Hadise’nin klibini yayınlayan müzik kanalları, Viva, Kral Pop, Power Türk ve Dream Türk’e reklam gelirlerinin yüzde 2’si kadar para cezası kesildiği öğrenildi. Klipte Hadise ve ona eşlik eden Fransız mankenin yer aldığı sahnelerin oldukça samimi bulunduğu ve bu görüntülerin zihinsel ve ahlaki gelişimlere zarar verdiği belirtildiği öğrenilmiş ve klibe birçok kişiden tepki geldiği belirtilmişti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com