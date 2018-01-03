Son dakika... İsrail’de Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı oylandı. İsrail Parlamentosunda yapılan ilk oylamada yasa tasarısı 49'karşı 52 oyla kabul edildi.

İsrail Parlamentosu'nda Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı için bugün yapılan ilk oylamada kabul kararı çıktı.

İLK OYLAMADA KABUL EDİLDİ

Söz konusu yasa tasarısı için yapılan ilk oylamanın sonuçları bugün Knesset'in resmi internet sayfasında yayınlandı. Yasa tasarısı 49'a karşı 52 oyla kabul edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, utanç yasasını savunarak idamın "uç durumlarda adalet" olduğunu iddia etti. Netanyahu, Temmuz ayında Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen ve üç Yahudinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı örnek vererek, böyle durumlar için yasayı değiştirdiklerini iddia etti.

"YAHUDİ KANI UCUZ DEĞİL" DİYEREK DESTEK VERDİ

İsrail Evimiz partisi lideri ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise daha önce bir açıklama yapmış ve "Yahudi kanı ucuz değil" ifadelerini kullanmıştı.