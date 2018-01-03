Uzun süredir kullanılan duşakabinler de zamanla lekeler oluşur, buna iyi temizlenmeyen şampuan artıkları, sudaki kireç, neme bağlı rutubetlenme ve su lekeleri sebep olur. O zaman sizlere birkaç yöntem ile bu lekelerden nasıl kurtulacağınızı anlatalım.

Etkili çözümler için duşakabin temizliğinde banyo yüzeyleri için uygun olarak üretilmiş özel krem ve sıvılar, çeşitli kireç sökücüler kullanabilirsiniz. Maddeyi bir sünger yardımı ile girintilere ve köşelere uygulayın çünkü lekelenmeler en çok bu bölgelerde oluşur. Ulaşılması zor bölgeler için diş fırçası kullanabilirsiniz.

Evde pek çok yüzeyin temizliğinde de kullanıldığı gibi duşakabinlere de en uygun doğal temizlik ürünü sirkedir. Sirke ve karbonat karıştırılarak lekeli bölgelere uygulanabilir. Şunu da belirtelim ki ister kimyasal maddeler ister doğal ürünler duşakabin ne ile temizlenirse temizlensin kalıntılar bölgeden iyice temizlenmeli aksi takdirde bölgeye zarar verebilir.

DUŞAKABİN CAM TEMİZLİĞİ

Duşakabinlerin camlarının temizliğimde de en etkili yöntem sirkedir , sirke ile karbonat macun kıvamına getirilir ve sünger yardımıyla cam bölgeye uygulanır 15 -20 dakika beklettikten sonra kalıntı kalmayacak şekilde iyice ovarak durulanır.

Bir diğer yöntem de araba camlarında kullanılan yağmur kaydırıcı sprey uygulanması bu uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken tek önemli nokta camın kuru olması. Yağmur kaydırıcı spreyi araba malzemesi satılan yerlerden ve büyük marketlerden temin edebilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Banyo temizliği sık sık yapılmalıdır uzun aralıklarla yapılan banyo temizliklerinde lekelerin çözünmesi zorlaşabilir.

Banyodan çıkarken duşakabin kapağını açık bırakarak camın iyice kurumasını sağlarsak lekelenmeleri geciktirebiliriz.

Ağır kimyasallar tuz ruhu, çamaşır suyu gibi. Ciltle temas ettiğinde veya solunması halinde ağır hasarlara yol açabilir.

Ayrıca yoğun kimyasallar banyo fayanslarını eritebilir.