Halk Bankası eski Genel Müdürü olan Hakan Atilla’nın ABD’de devam etmekte olan davası hakkında karar verildi. Jürinin davada verdiği kararda, Hakan Atilla’nın 5 ithamdan suçlu bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar…

ABD’de Reza Zarrab ve Hakan Atilla davaları devam ederken Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla hakkında karar verildi. Jüri tarafından 5 ithamdan suçlu bulunduğu öğrenilen Hakan Atilla’nın para aklama ithamından suçsuz bulunduğu öğrenildi.

EŞİ DE DURUŞMADAYDI

ABD New York şehrinde devam etmekte olan ve Noel nedeniyle ara verilen Hakan Atilla davasında jüri kararını verdi. Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla, jüri tarafından 5 ithamdan suçlu bulunurken eşi Burçin Atilla’nın da ilk defa duruşmaya katıldığı görüldü.

HAKAN ATİLLA’NIN SUÇLARI

ABD’de devam etmekte olan Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla davasında jüri 11 günlük Noel tatili sonrasında kararını verdi. Davada jüri, Atilla’nın hakkındaki 5 ithamdan suçlu bulunduğunu ancak para aklamadan suçsuz bulunduğunu açıkladı. Jüri’nin Atilla hakkındaki kararını davanın Yargıcı Berman açıkladı.

DELİL YETERSİZLİĞİ İTİRAZI YAPILMIŞTI

Öte yandan Hakan Atilla'nın avukatları 'Delil yetersizliği' itirazı ile savcılığa gitmiş ve savcılıktan henüz itirazla ilgili karar gelmemişti. Alınan bilgilere göre, savcılığın itiraz kararıyla ilgili 5 Ocak 2018 tarihinde kararını vereceği öğrenildi. Aynı zamanda hakiminde itirazı kabul etmesi durumunda Hakan Atilla davasının seyrinin değişeceği ve beraat edebilmesine kadar gidebileceği öğrenildi.