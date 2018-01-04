Müge Anlı 4 Ocak 2018 Son Bölümde Samsun’da öldürülen Veysel Çilingir konuşulmaya devam ediyor. Veysel Çilingir’in sır gibi ölümünde aile kardeşini ve eşini suçluyor. Çilingir ailesinde taşlar yerinden oynarken, ailenin suçladığı eş ise iddiaları reddediyor. Peki, Müge Anlı 4 Ocak 2018 Son Bölümde neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ocak 2018 yeni bölümde neler yaşandı?

ATV’de hafta içi her gün saat 10.00 ile 13.00 arasında ünlü sunucu Müge Anlı’nın sunumu ile ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son haftalarda Samsun’da öldürülen Veysel Çilingir konuşuluyor. Evinden çıktığı sırada açılan ateşle öldürülen Veysel Çilingir’in katili hala bulunamadı. Ailenin şüpheleri ise yengesi ile ilişkisi olduğu iddia edilen kardeş üzerinde. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ocak 2018 son bölümde neler oldu? Müge Anlı son bölümde Veysel Çilingir’in katili bulundu mu?