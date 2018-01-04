Macaristan’a halk oyunları yarışmasına katılmak için giden ve bir daha da geri dönmeyen halk oyunları ekibi Türkiye’yi şaşkına çevirmişti. Folklorik kaçışın detayları gün yüzüne çıktı.

Macaristan’da düzenlenecek bir halk oyunları yarışmasına katılacakları iddiası ile Macaristan'a gidip iltica eden halk oyunları ekibi hakkında şok detaylar ortaya çıktı. Kaçan ekibin adeta bir suç makinesi olduğu anlaşıldı.

DAVETİYE BİLE SAHTE

Folklorik kaçışın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı bir soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu ekibin bazı isimlere sahte belgeler hazırladığı anlaşıldı. Ayrıca polis ekiplerinin çalışmasında Macaristan’dan geldiği iddia edilen davetiyenin de sahte olduğu anlaşıldı.

ÖYLE BİR FESTİVAL DE YOK

Halk oyunları ekibinin davetiye geldiğini iddia ettiği Yaza Veda isimli bir festivalin olmadığı da incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Kafile, 5-10 Kasım tarihleri arasında yapılacağı iddia edilen organizasyona katılacaklarını öne sürerek 1 Kasım’da Macaristan’a gitmişti. Ayrıca kafileyi taşıyan aracın da sadece gidiş olarak kiralandığı ortaya çıktı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde olayın bir terör bağlantısı ortaya çıkmadı.

GRUPLAR HALİNDE KAÇTILAR

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, grubu yurt dışına çıkmadan önce bir teste tabi tutmak istedi. Burada da derneğin gerçek sporcularını kullanan grup, sahte isimle adına düzenlenen belgeler ile çıkış yaptı. Şüpheliler M.K. ve Y.K. savcılıkta yapılan sorgulamaları kabul etmezken, kafilenin Macaristan’da farklı kentlerde servislerle kaçtıkları iddia edildi.