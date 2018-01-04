﻿ Bir Milyon Dolar Veriyorlar! Bu Buzağı Üzerinde Ay - Yıldızla Doğdu

Bir Milyon Dolar Veriyorlar! Bu Buzağı Üzerinde Ay - Yıldızla Doğdu

Samsun'da Nizamettin Cüre isimli hayvancının bir hafta önce dünyaya gelen buzağısına 1 milyon Dolar teklif geldi. Bu buzağıyı özel yapan ise üzerinde ay-yıldız desenlerinin bulunması.

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Bir Milyon Dolar Veriyorlar! Bu Buzağı Üzerinde Ay - Yıldızla Doğdu
Bir Milyon Dolar Veriyorlar! Bu Buzağı Üzerinde Ay - Yıldızla Doğdu Tarih: 2018-01-04 Saat: 12:27:47
Güncelleme : 2018-01-04 12:27:47

Samsun'da Nizamettin Cüre isimli hayvancının bir hafta önce dünyaya gelen buzağısına 1 milyon Dolar teklif geldi. Bu buzağıyı özel yapan ise üzerinde ay-yıldız desenlerinin bulunması. 

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan 35 yaşındaki Nizamettin Cüre'nin bir hafta önce dünyaya gelen buzağısını görenler şaşkına dönüyor. 7 kilo ağırlığında dünyaya gelen buzağı ay-yıldız şeklindeki desenleri ile dikkat çekiyor. 

YILLARDIR DOĞUM YAPMIYORDU
Nizamettin Cüre, simental cinsi olan ineğinin yıllardır doğum yapmadığını ve bu nedenle de kesme kararı aldıklarını, ancak ineğin hamile kalması ile vazgeçtiklerini söyledi. 1 hafta önce buzağının dünyaya geldiğini belirten Cüre, üzerinde ay-yıldız desenleri olduğunu görünce çok şaşırdıklarını ve buzağıya "Ay" ismini verdiklerini söyledi. 

1 MİLYON DOLARA SATACAK
Buzağıyı gördüğünde şaşkına döndüğünü söyleyen Cüre, bu durumun Türkiye’de çok nadir olduğunu belirtti. Kendileri için de sürpriz bir durum olduğunu söyleyen Cüre, buzağıya 1 milyon Dolar fiyat koyduğunu, ancak görmeye gelenlerin bu fiyatı biraz pahalı bulduklarını söyledi. 

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