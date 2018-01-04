CHP Genel Merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında görüşmenin başladığı öğrenildi. İşte detaylar…

Dün, Ankara kulislerini sallayan sürpriz görüşme bugün başladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Genel Merkezi’nde görüşmelerine başladı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ NE?

Ankara kulislerinde dün konuşulmaya başlayan bu sürpriz görüşmenin gündeminin ne olduğu merak edilirken gözler Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’na çevrildi. Peki, bu sürpriz ziyaretin gündeminde ne var?

KARAMOLLAOĞLU CEHP GENEL MERKEZİNDE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün CHP Genel Merkezine giriş yaptı. Karamollaoğlu’nu Genel Merkez’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın karşıladığı görüldü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu arasındaki çok merak edilen görüşmenin başladığı belirtildi

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