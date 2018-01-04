Gaziantep’te yaklaşık 2 gündür otelde kaldığı öğrenilen Yunus Emre B. kaldığı otelde ilk öne fare zehri içerek hayatına son vermek istedi. İçtiği zehirle yetinmeyen genç adam daha sonra kaldığı otelin beşinci katından kendini boşluğa bırakarak can verdi. Dehşete düşüren intihar görenlerin kanını dondurdu.

Gaziantep’te bir otelde yaklaşık 2 gündür konaklamakta olan 38 yaşındaki Yunus Emre B. ilk önce fare zehri içerek intihara kalkıştı. Fare zehrini içen ancak bununla da yetinmeyen genç adam kendini kaldığı otelin beşinci katından aşağı bırakarak hayatına son verdi.

FARE ZEHRİ İÇEREK BEŞİNCİ KATTAN ATLADI

Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesinde yer alan Karagöz Caddesi’ndeki bir otelde yaşandı. 38 yaşında olduğu belirlenen Yunus Emre B. isimli genç adam, kaldığı otel odasında saatler akşamı gösterirken fare zehri içerek hayatına son vermek istedi. Zehri içen adam bununla da kalmayıp kaldığı otelin çatı katına çıkarak beşinci kattan aşağı kendini ölüme bıraktı. Adamın intihar anlarını gören vatandaşlar dehşete düştü.

OTEL GÖREVLİLERİ BULDU

Beşinci kattan aşağı kendini bırakan genç adamın intihar anlarını gören vatandaşlar çığlık çığlığa kalırken beton zemine çakılan adam otel görevlileri ve olayı gören vatandaşlar tarafından çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan adamın cenazesinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürürken genç adamın ailesiyle ilgili problemlerinin bulunduğu belirlendi.