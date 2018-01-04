Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının yorumcularından Ece Erken, İstanbul Maltepe’de 2 kız çocuğu öldürülen annenin feryatlarına dayanamadı. Çocukları kocası tarafından öldürülen annenin çığlıklarına dayanamayan Erken’in gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

Tüm Türkiye, İstanbul Maltepe’de babaları tarafından canice öldürülen 2 minik çocuğun ölümüyle sarsılmış ve kızlarının ölümü ardından isyan eden anne Dilek Yardım’ın çığlıklarıyla kahrolmuştu. Birçok TV programında da yer verilen konu canlı yayında ünlü isimlerinde gözyaşlarını tutamamasına neden oldu.

ECE ERKEN DAYANAMAYIP STÜDYOYU TERK ETTİ

Beyaz TV ekranlarında canlı yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının yorumcusu Ece Erken’de yaşanan olaya kayıtsız kalamadı. Maltepe’de babaları tarafından pompalı tüfekle katledilen 2 kız çocuğun annesi Dilek Yardım’ın isyan çığlıklarına daha fazla dayanamayan Ece Erken, gözyaşlarını tutamadı. Programın canlı yayınında ele alınan konu diğer program yorumcularına da duygusal anlar yaşattı. 2 çocuğunu birden kaybeden annenin söylediklerini gören yorumcular gözyaşlarına hakim olamadı.

KONUŞURKEN SESİ TİTREDİ

Acılı annenin, ‘Çocuklarımın hesabını kim verecek?’ şeklindeki isyanı canlı yayında ele alınırken programda yorumcu olan Ece Erken, olayla ilgili düşüncelerini belirtirken sesinin titrediği ve konuşmakta zorlandığı görüldü. Hem ağlayan hem de konuşmaya devam eden Erken, daha fazla dayanamayıp oturduğu yerden ayağa kalktı ve ağlamaya devam ederek canlı yayını terk etti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com